Украинцев предупреждают о мошенниках: звонят по телефону под видом международной организации

В Украине предупреждают о новой мошеннической схеме. Люди звонят якобы из Международной организации по миграции и просят предоставить частные данные.
Сегодня, 31 марта, жителям Херсонской области звонят лица якобы из Международной организации по миграции и просят озвучить секретные данные от карты.
Об этом сообщила Херсонская ОВА.
Отмечается, что мошенники просят озвучить трехзначное число с обратной стороны банковской карты (CVV), код ЕГРПОУ или код из СМС-сообщения. Однако такую информацию ни в коем случае нельзя передавать. Таким образом, злоумышленники могут снять все средства с карты жертвы.
На самом деле Международная организация по миграции запрашивает только номер банковской карты (16 цифр) и номер счета IBAN (начинающийся с двух английских букв).
Напомним, какие смс-сообщения лучше не оставлять на мобильном телефоне, потому что могут навредить мошенники – читайте в материале ТСН.ua.
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