Украинцев предупреждают о первых заморозках: синоптики рассказали, когда и где будет резкое похолодание

Украинцев предупреждают о первых заморозках: синоптики рассказали, когда и где будет резкое похолодание

Значительное похолодание в Украине ожидается в ближайшие дни.

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается достаточно прохладной. Синоптики предупреждают о первых заморозки.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют, что ночью 22 сентября во западных областях и 23 сентября в большинстве регионов Украины на поверхности почвы заморозки 0-3°. В Киевской области также ночью 23 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°.

Обойдет непогода юг, восток и Закарпатье. В связи с заморозками, спасатели объявили І уровень опасности, "желтый".

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 21 сентября в Украине температура воздуха опустится в среднем до 10-11°. Прохладнее будет в центральных и западных регионах, где будет от + 7° до + 11°.

Как сообщалось, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине потеплеет.

Также народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021.

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Погода в Украине: почти по всей стране прогнозируют дожди

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