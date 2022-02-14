Украинцев предупреждают о росте мошенничеств с платежными карточками: какие схемы самые популярные и как уберечься

Украинцев предупреждают о росте мошенничеств с платежными карточками: какие схемы самые популярные и как уберечься

Чтобы уберечься от преступных действий, нужно иметь надежную защиту паролей к аккаунтам.

В 2021 году на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт на незаконные действия или сомнительные операции приходилось 65 гривен. В 2020 году было 48 гривен.

Об этом в рамках старта информационной кампании по платежной безопасности "ШахрайГудбай" сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

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"Мы считаем, что нужно напомнить гражданам о правилах безопасных онлайн-платежей и поведения в виртуальном пространстве. Ведь главное оружие против мошенников сегодня – осведомленность", – сказал он.

Самым популярным методом мошенничества с платежными картами в Украине, как и в мире, традиционно остается социальная инженерия. Применяя это, злоумышленники узнают данные карт жертв, которые те же им и раскрывают и переводят мошенникам средства.

В то же время, по словам директора департамента платежных систем и инновационного развития Нацбанка Андрея Поддерегина, на 1 млн грн расходных операций с использованием платежных карт объем убытков от мошеннических действий в торговой сети уменьшился с 61 грн (в 2020 году) до 40 грн (в 2020 году), банкоматах – с 33 грн (2020 г.) до 29 грн (2021 г.).

Также за прошлый год почти на 45% уменьшилась средняя сумма мошеннической операции в торговой сети – с 1984 гривен (в 2020 году) до 1086 гривен (в 2021 году). В среднем на одну незаконную операцию в 2021 году приходилось около 1600 гривен, что на 16% меньше, чем в 2020 году (1900 гривен).

"В то же время мы наблюдаем, что на один миллион гривен расходных операций с платежными картами, совершенными в сети Интернет, объем убытков увеличился с 61 гривны (в 2020 году) до 114 гривен (в 2021 году)", — подчеркнул Андрей Поддерегин.

Специалист подчеркнул, что украинцам важно иметь надежную защиту паролей к аккаунтам. Особенно привязан к финансовому номеру телефона, ведь это основное средство взаимодействия финучреждений и их клиентов.

"Фактически он является идентификатором клиента, что позволяет гражданину осуществить доступ к управлению своими средствами. Поэтому важно соблюдать соответствующие правила безопасного использования финансового номера телефона", — добавил Поддерегин.

Напомним, киберполиция Сумской области разоблачила группу лиц, обворовывающих банковские счета украинцев. Мошенническую схему придумали двое мужчин, один из них находится в Сумском следственном изоляторе, другой – отбывает наказание в исправительной колонии за аналогичное преступление.

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