Украинцев предупреждают о высоком уровне опасности: власти запускают круглосуточный Штаб

По данным синоптиков, в Украину пришел активный циклон, принесший резкое ухудшение погоды.

В течение воскресенья-понедельника, 26-27 ноября, ожидаются сложные погодные условия ІІ (оранжевого) уровня опасности. Чтобы оперативно реагировать на ситуацию, начал работу круглосуточно Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения.

Об этом сообщает Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

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Штабу входят представители Агентства восстановления, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, ГАК "Автомобильные дороги Украины", Государственной службы по безопасности на транспорте, Киевской областной государственной администрации, Ассоциации международных перевозчиков Украины, Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Украины.

Какие регионы оказались в эпицентре непогоды

По данным синоптиков, в Украину пришел активный циклон, через который, кроме западных и восточных областей, ожидаются сложные погодные условия ІІ (оранжевого) уровня опасности, а именно:

в Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях сильные снегопады, в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильные мокрый снег и дождь, местами гололедица; снега – до 20-30 см, местами 40-50 см; ожидаются вьюги, снежные заносы, на дорогах гололедица.

сильные мокрый снег и дождь, местами гололедица; снега – до 20-30 см, местами 40-50 см; ожидаются вьюги, снежные заносы, на дорогах гололедица. в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму пройдут дожди.

пройдут дожди. в северных, центральных, южных областях и Крыму усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с; в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с; в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, ранее синоптика Наталья Диденко предупреждала, что Украину накроют снегопады и штормовой ветер.

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