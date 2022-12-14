Украинцев предупреждают об опасности схождения лавин в Карпатах

Из-за лавинной опасности туристов призывают воздержаться от походов в горы.

Сегодня, 14 декабря, в Карпатах сохранится высокая вероятность схода снежных лавин. Объявлен 3 уровень опасности.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 14 декабря на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеговластная опасность (3 уровень)", — говорится в сообщении.

Спасатели призывают горнолыжных туристов учитывать это и воздержаться от походов в горы.

Погода в Карпатах

В Карпатах намело снега и ударили морозы. В среду, 14 декабря, на высокогрье облачно и ветрено, температура воздуха опустилась до -17°С.

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