Украинцев предупреждают об опасности схождения лавин в Карпатах

В горах Карпат есть высокая вероятность схода снежных лавин. Туристов просят быть осторожными.

Об этом сообщили на странице "Снежная ситуация в Украинских Карпатах".

Отмечается, что речь идет о втором уровне опасности на территории Прикарпатья и Закарпатья.

"Умеренная снеголавинная опасность удержится 24-25 января на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей", — говорится в сообщении.

Напомним, синоптики сообщали, что 25 января днем будут преобладать плюсовые температуры. В частности, в Закарпатье воздух прогреется до +6°. Осадков синоптики не предполагают.

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