Украинцев предупреждают об опасности схождения лавин в Карпатах: просят не идти в горы

На высокогорье украинских Карпат с 30 декабря по 1 января содержится лавинная опасность. Именно поэтому следует воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

30 декабря удержится умеренная снеголавинная опасность на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Речь идет о втором уровне опасности.

Третий уровень снеголавинной опасности будет 31 декабря — 1 января из-за оттепели на высокогорье Прикарпатья и восточной части Закарпатья.

"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что 31 декабря и 1 января температура воздуха у Украины будет плюсовой.

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