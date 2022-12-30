Украинцев предупреждают об опасности схождения лавин в Карпатах: просят не идти в горы

Возможно схождение лавин.
На высокогорье украинских Карпат с 30 декабря по 1 января содержится лавинная опасность. Именно поэтому следует воздержаться от походов в горы.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
30 декабря удержится умеренная снеголавинная опасность на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Речь идет о втором уровне опасности.
Третий уровень снеголавинной опасности будет 31 декабря — 1 января из-за оттепели на высокогорье Прикарпатья и восточной части Закарпатья.
"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.
Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что 31 декабря и 1 января температура воздуха у Украины будет плюсовой.
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