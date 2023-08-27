Украинцев предупреждают об опасных метеоявлениях: объявлен І уровень опасности

Метеорологи предупреждают, что к концу суток 27 августа в ряде областей ухудшится погода. Ожидаются опасные метеорологические явления.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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"В ближайшее время с содержанием до конца суток 27 августа в большинстве западных, северных, центральных областей грозы. І уровень опасности", — говорится в сообщении.

Как видно из карты, ухудшения погоды следует ожидать в Волынской, Львовской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Черниговской, Винницкой, Кировоградской областях.

Напомним, в Украине в воскресенье, 27 августа, ожидается переменная облачность. В западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Где объявлено и уровень опасности / Фото: Укргидрометцентр

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