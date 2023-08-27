Украинцев предупреждают об опасных метеоявлениях: объявлен І уровень опасности

Из-за ухудшения погоды объявлен І уровень опасности.
Метеорологи предупреждают, что к концу суток 27 августа в ряде областей ухудшится погода. Ожидаются опасные метеорологические явления.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
"В ближайшее время с содержанием до конца суток 27 августа в большинстве западных, северных, центральных областей грозы. І уровень опасности", — говорится в сообщении.
Как видно из карты, ухудшения погоды следует ожидать в Волынской, Львовской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Черниговской, Винницкой, Кировоградской областях.
Напомним, в Украине в воскресенье, 27 августа, ожидается переменная облачность. В западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.
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