Украинцев призвали не игнорировать сигналы тревоги из-за высокой вероятности массовых обстрелов 9 мая

Украинцев призывали быть особенно внимательными к уведомлениям тревоги с 7 по 9 мая включительно. Это связано с повышенным риском обстрелов Украины российскими оккупантами.

Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массовых обстрелов украинских городов в эти дни.

Об этом сегодня, 6 мая, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает накануне и во время 8-9 мая быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги. Призываем особо внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также соблюдать правила в случае введения комендантского часа", — говорится в сообщении.

Напомним, в Офисе президента Украины заявили, что Кремль решил повторить "спектакль" 9 мая в заблокированном украинском Мариуполе спустя восемь лет после "парада пленных" в Донецке. Для этого кроме военнопленных планируют переодевать в форму и гражданских.

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