Украинцев призвали снизить потребление электроэнергии: обращение Минэнерго

Сейчас система сбалансирована, так что графики отключений применять не планируют.

Дефицит электроэнергии в энергосистеме не зафиксирован. Генерации, производимой в Украине, достаточно для покрытия потребностей потребителей. При этом украинцев призывали экономить.

Об этом сообщили в "Минэнерго".

"Напоминаем, что уменьшение нагрузки на энергосистему очень важно, особенно в пиковые часы потребления (в выходные дни с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00 часа). Министерство энергетики призывает перенести потребление энергоемких приборов на другой время", – обратились в ведомстве.

Ранее речь шла о том, что украинская энергосистема за пол зимы показала свою устойчивость. Критически повлиять на нее могут только два фактора – это стихийные бедствия и массированная атака РФ.

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