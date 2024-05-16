Украинцев призвали запасать еду и воду: как подготовиться к отключениям электроэнергии

Такие простые рекомендации позволят чувствовать себя максимально удобно даже без света.
В Украине введены графики отключений света, с которыми можно ознакомиться на сайте YASNO. Чтобы комфортно пережить период без электроэнергии, украинцам рекомендуют запастись водой и продуктами первой необходимости, которые не нужно готовить.
Какие продукты долго хранятся, их не нужно готовить
Это могут быть:
- Мясные и рыбные консервы.
- Сушеное или вяленое мясо.
- Сублимированные продукты быстрого приготовления – каши, супы, лапша, которые можно заливать водой комнатной температуры.
- Хлебцы, печенье, сухари.
- Снеки, сухофрукты, орешки, семена.
- Энергетические батончики, шоколад, конфеты.
Питьевую и техническую воду следует запасать на 2-3 дня. Необходимо знать, что на одного взрослого человека нужно 3 литра питьевой воды в сутки. И 12 л технической воды для гигиенических процедур и приготовления пищи.
Что еще нужно запасать на период отключения света
Чтобы максимально комфортно чувствовать себя в периоды без электроэнергии, стоит запастись дополнительными вещами.
- Купить фонарики, лампы на батарейках, свечи, спички, батарейки.
- Проверить и в случае необходимости дополнить домашнюю аптечку необходимыми лекарствами.
- Подготовить горелку с газовым баллоном.
- Позаботиться о безопасном передвижении в темное время суток – подготовить одежду со световозвращателями, ленты на руки или сумки.
- Купить радио, чтобы быть в курсе всех событий.
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