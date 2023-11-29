Украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией: что произошло

Из-за непогоды в некоторых регионах нет света.

В Украине 29 ноября потребление электроэнергии стремительно растет. Украинцы призывают рационально потреблять ее. Ведь, по прогнозу, это будет держаться на максимуме в течение дня.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"Потребляйте электричество бережливо. Сегодня просим рационально потреблять электроэнергию в течение всего дня", — говорится в сообщении.

Причины роста потребления: ухудшение погодных условий, пасмурная погода влияет на уменьшение производства «зеленой» генерации, возобновление потребления в пострадавших из-за непогоды регионах.

Ремонтные работы усложняют тяжелые погодные условия: снежные заносы, гололедица, усиление ветра и местами сильный дождь.

Самая сложная ситуация наблюдается в Одесской и Херсонской областях. Из-за непогоды отключения добавились в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской областях.

Всего из-за непогоды обесточено 368 населенных пунктов в Днепропетровске; Закарпатской; Кировоградской; Николаевской; Одесской; Полтавской; Херсонской; Черкасской; Черниговская область.

"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 444 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", — добавляют в "Укрэнерго".

Напомним, в Минэнерго сообщают, что, учитывая текущую ситуацию в Украине, не должны прибегать к отключениям электроэнергии. К сожалению, оно может измениться.

Читайте также: