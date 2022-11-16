Украинцев призывают купить огнетушитель: какой выбрать для квартиры, дома и как им пользоваться

Из-за массового использования пожароопасных приборов при отключении света возросла опасность возгорания квартир и домов. Чтобы защититься от пожара, нужно заранее подумать об огнетушителе. Как выбрать огнетушитель для жилья, читайте в материале ТСН.ua

Участились случаи пожаров в Киеве и по всей стране.

Власти столицы призвали соблюдать правила пожарной безопасности и приобрести средства пожаротушения на случай чрезвычайных ситуаций. Прессслужба КГГА подчеркивает необходимость иметь дома огнетушитель. " Для защиты дома от пожара обязательно запаситесь огнетушителем", – призывают в горсовете.

Огнетушитель может спасти вам жизнь и имущество в случае опрометчивого использования свечей, керосиновых и масляных ламп, печного отопления, газовых горелок, светильников и генераторов.

Какой огнетушитель выбрать для дома

Так как степень тяжести последствий предполагаемого пожара зависит от скорости его тушения, важно, чтобы огнетушитель был эффективным и удобным в использовании. Подбирать подходящий огнетушитель в зависимости от типа дома, его площади и наличия в нем тех или иных легковоспламеняющихся веществ.

Какой огнетушитель лучше для квартиры

Сразу скажем, что лучший тип огнетушителя для квартиры – углекислотный. Принцип его работы состоит в выпуске газа, находящегося внутри огнетушителя под давлением на огонь. Выпущенный газ сбивает пламя и охлаждает источник возгорания. Одновременно газ из углекислотного огнетушителя образует купол вокруг источника воспламенения, препятствуя доступу кислорода к нему. Без кислорода пламя не может гореть и распространяться, поэтому затухает.

Преимущества и недостатки углекислого огнетушителя

Газ из огнетушителя безопасен для человека и после использования углекислотного огнетушителя достаточно проветрить помещение.

и после использования углекислотного огнетушителя достаточно проветрить помещение. Вещи после попадания газа на них не портятся и остаются чистыми, если не считать обгоревшие участки.

и остаются чистыми, если не считать обгоревшие участки. Таким огнетушителем можно гасить и электрические приборы и не бояться использовать его при загорании бытовой техники. Впрочем, из-за низкой температуры, которую создает газ, следует быть осторожным с металлическим телом огнетушителя, и стараться использовать варежки при работе с ним.

Однако углекислотный огнетушитель не всесилен, ведь он только сбивает пламя, но не устраняет тление. Таким образом, при возгорании ковров, мебели, одежды или дерева удастся только погасить пламя, но не устранить тление. С тлеющими поверхностями хорошо справляется порошковый огнетушитель.

Порошковый огнетушитель — принцип действия и недостатки

Принцип действия порошкового огнетушителя заключается в выпускании порошка, который не горит и который, размешиваясь с горючим веществом, гасит пламя.

Однако порошковый огнетушитель не снижает температуру поверхности, поэтому рекомендуют после его использования залить место возгорания водой.

Существенным недостатком порошковых огнетушителей является токсичность порошковой смеси.

Кроме того, распыленный в воздухе порошок мешает видимости, что может быть опасным при попытке выбраться из задымленного дома.

Учитывая преимущества и недостатки различных типов огнетушителей идеальным вариантом было бы иметь как порошковый, так и углекислотный огнетушители. Порошковый огнетушитель использовать только в том случае, когда углекислотный не помог.

Какой огнетушитель выбрать для частного дома

Для тушения пожара в частном доме, особенно быстро горит все в деревянном здании, лучше всего приобрести воздушно-пенный или воздушно-эмульсионный огнетушитель.

Эффективно потушить пламя переносным огнетушителем можно только на стадии, когда пламя еще не успело сильно разгореться. Чтобы не путаться в выборе средства пожаротушения, когда каждая секунда на счету, можно воспользоваться универсальным воздушно-эмульсионным огнетушителем. Он стоит дороже своих аналогов, но способен справиться как с открытым пламенем, так и с тлением. Его безопасно использовать при тушении электроприборов, смазки, или любых других горючих материалов.

Что касается водных огнетушителей, их нельзя использовать для тушения электропроводки и бытовой техники. Вода отлично проводит электрический ток, поэтому в случае применения водного огнетушителя на электрических приборах, тушение пожара может закончиться поражением током. Если же решили приобрести водный огнетушитель в частный дом, стоит приобрести также огнетушитель другого типа, которым можно тушить электрические приборы, например, углекислотный огнетушитель.

Правила и особенности использования огнетушителей

Существуют правила обращения с огнетушителями, которые помогут уберечься от неожиданных проблем:

В зависимости от объема вещества в огнетушителе он может иметь разный вес. Рассматривать для дома стоит только огнетушители, которые весят менее 8 килограммов, ведь поднимать тяжелые огнетушители нелегко, что критически во время пожара.

Если вы живете в частном доме – размещайте огнетушители в каждом здании на участке. Жителям двухэтажных квартир следует разместить огнетушители на каждом из этажей. Лучшим местом для расположения огнетушителей будут кухня, выход из дома и самый дальний от выхода угол.

Изучайте инструкцию к огнетушителю заранее, чтобы не тратить на это время в экстренной ситуации. По возможности лучше воспользоваться тем типом огнетушителя, который вы знаете, как он работает.

Храните огнетушители в недоступном для детей месте, как можно дальше от прямых солнечных лучей и источников нагрева.

Следите за сроком годности огнетушителя и меняйте его, как только он истечет. Некоторые огнетушители можно заправлять несколько раз, гасящее вещество в них необходимо менять по истечении срока хранения.

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