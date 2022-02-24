Украинцев призывают обращать внимание на диверсантов: как они выглядят

Украинцев призывают обращать внимание на диверсантов: как они выглядят

В случае обнаружения подозрительных лиц необходимо звонить в полицию.

Украинцев призывают обращать внимание на диверсионные группы. Российские диверсанты одеты в камуфляжную или полицейскую форму с красной повязкой.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый со ссылкой на антитеррористический штаб.

В случае обнаружения лиц с подозрительным поведением необходимо сразу сообщать в полицию на линию 102.

"Особое внимание к людям, проживающим вблизи объектов критической инфраструктуры и аэропорта, и воинских частей. Найдите ближайшее к вам укрытие и будьте вместе со своими детьми", — посоветовал Садовый.

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