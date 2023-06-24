Украинцев призывают пройти поверку счетчиков – суммы в платежках могут увеличиться

До 7 июля пользователи коммунальными услугами должны произвести поверку счетчиков на воду, тепло, газ и электроэнергию – иначе суммы в платежках могут значительно возрасти, поскольку их будут рассчитывать исходя из нормативов потребления.

Об этом предупредил глава комиссии по ЖКХ Киевсовета Александр Бродский.

Он напомнил, что нормативы потребления значительно выше среднего потребления украинцев.

"Чтобы не стрессировать от будущих платежек, жильцам, в которых не поверены квартирные счетчики (водо-, тепло-, газо-, электроснабжение), нужно до 7 июля текущего года провести проверку таких счетчиков", — говорится в сообщении.

Поверку счетчика можно заказать у компании, которая снабжает вас коммунальной услугой. Услугу также может предоставить любая сервисная компания, имеющая лицензию.

Напомним, Нацбанк прогнозирует рост цен из-за теракта на Каховской ГЭС.

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