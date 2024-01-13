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Украинцев призывают создавать смертоносное оружие на дому

Украинцев призывают создавать смертоносное оружие на дому

Украинцев призывают создавать смертоносное оружие на дому

Самодельный дрон / Фото: Михаил Федоров / Facebook

Проект "Народный дрон" от Victory Drones фонда технологической помощи Dignitas предоставляет доступ к соответствующим лекциям.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев присоединяться к проекту "Народный дрон" — инженерному курсу, который учит, как собрать дома 7-дюймовый FPV-дрон.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Создавайте FPV-дрон дома — присоединяйтесь к уничтожению врагов собственноручно", — говорится в сообщении.

По словам министра, проект "Народный дрон" от Victory Drones фонда технологической помощи Dignitas предоставляет доступ к соответствующим лекциям.

"Будут Zoom с лекторами, перечень компонентов и мастхэв инструментов и материалов, которые нужно приобрести, а также доступ к сообществу инженеров, где можно советоваться и задавать вопросы", — перечислил Михаил Федоров.

Собранный FPV-дрон нужно отправить инструкторам Victory Drones, после чего беспилотник проходит проверку качества сборки и испытания с тяжестью.

“Если тест успешный – дрон передадут военным. Старт курса каждые две недели. Обучение полностью бесплатное”, — сообщил министр, опубликовав ссылку для регистрации.

За время существования этого проекта участники курса уже передали военным более 100 беспилотников, более 80% из которых поступили в хорошем рабочем состоянии, а остальное нужно было доработать.

Глава Минцифры считает, что вместе с производителями беспилотников, для которых правительство сняло ограничения, украинцы смогут достичь поставленной цели — миллион FPV-дронов в год.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что украинские компании смогут в следующем году изготовить миллион беспилотников для нужд украинской армии.

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