Украинцев просят не идти в горы: существует значительный риск схода лавин

МВД и гидрометеорологи предупреждают о высокой снеголавинной опасности в украинских Карпатах.

Украинцев призывают воздержаться от походов в горы – там объявлен третий уровень снеголавинной опасности.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Министерство показало фотографию, сделанную на горе Поп Иван. Видимость там минимальна из-за тумана, скорость ветра достигает 12 м/с, а температура составляет 13 градусов мороза.

В свою очередь, в Укргидрометцентре предупредили о том, что снеголавинная опасность будет содержаться и завтра на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — отмечает пресс-служба.

Напомним, ранее Укргидрометцентр предупредил, что в Украине на Рождество, 25 декабря, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра могут достигать 22 м\с.

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