Украинцев просят воздержаться от поездок в Сербию и Косово

В МИД Украины просят граждан воздержаться от поездок на Балканы.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали граждан отказаться от поездок в Сербию и Косово из-за напряженной обстановки.

Об этом сообщают на сайте МИД.

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"В связи с обострением отношений между Белградом и Приштиной рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения этого региона Западных Балкан, а тем, кто там находится — избегать мест массового скопления людей. Для получения помощи украинцы могут обращаться на круглосуточную «горячую линию» посольства Украины в Сербии: +381631113185 или емейл: emb_rs@mfa.gov.ua", — говорится в сообщении.

Также граждан сообщают, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, граждане Украины могут обратиться на "горячую линию" МИД Украины: +380442381588 или емейл: cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, что Сербия привела армию в полную боевую готовность. Премьер-министр Косово Альбин Курти поставил ультиматум сербам и призвал KFOR гарантировать свободу передвижения по территории.

Ситуация на севере Косово обострилась после того, как местная полиция закрыла КПП на административной линии с Сербией.

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