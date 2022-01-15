Украинцев снова предупреждают о порывистом ветре: прогноз погоды на субботу, 15 января

Украинцев снова предупреждают о порывистом ветре: прогноз погоды на субботу, 15 января

На высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).

В субботу, 15 января, в Украине ожидается преимущественно плюсовая температура, но погода будет ветреной – объявлен І уровень опасности, желтый. Однако ветер 15-16 января будет потихоньку утихать, но останется порывистым.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу ночью в стране, кроме северо-западной части, днем в восточных и северо-восточных областях ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, на остальной территории без существенных осадков. Ночью на дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, на юге днем 0-5° тепла, в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве 15 января днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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