Украинцев упорно просят не игнорировать воздушную тревогу: что известно

Украинцев просят не игнорировать предупреждения о воздушной тревоге – особенно сегодня, 15 февраля. Ведь страна-агрессорка может мстить за затопление корабля "Цезарь Куников" накануне.

Об этом в телемарафоне заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, потопление крупного десантного корабля Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" — это серьезная имиджевая и военная потеря для Москвы. Поэтому россияне захотят показать прежде всего собственному народу, как они отомстили за потерю судна. Игнат отмечает, что "сегодня особое внимание должно быть к воздушным тревогам".

"Поэтому не исключены дальнейшие враждебные действия или провокации. Следуйте, пожалуйста, предупреждениям и берегите себя и своих родных", — подчеркнул спикер.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Враг мстит за потерю корабля! Обстрелы могут быть целый день! Игнат об атаке

Напомним, утром 15 февраля оккупационная армия РФ нанесла массированный удар по Украине. Силами ПВО было уничтожено 13 воздушных целей. В общей сложности россияне запустили 26 ракет: воздушного и морского базирования, баллистические, авиационные и зенитные.

Около 11:00 в Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. "Покраснели" все области. Сирены звучали с 10:53 до 12:02.

Во время этой тревоги Воздушные силы предупредили о пусках ракет и угрозе баллистики из Белгородской области РФ.

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