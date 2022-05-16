Украинцев в июне 2022 года ждет одноразовая финансовая помощь: что о ней известно

Украинцев в июне 2022 года ждет одноразовая финансовая помощь: что о ней известно

В июне 2022 года украинцы получат единовременную финансовую помощь. Читайте в материале ТСН.ua, кого ждут выплаты.

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что почти миллион украинцев совсем скоро смогут получить единовременную финансовую помощь. Кстати, эти выплаты традиционны. Их выплачивают ежегодно ветеранам Второй мировой войны накануне 9 мая. Однако в этом году из-за войны выплаты были перенесены на июнь.

Еще до начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Кабмином в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о размере ежегодной помощи ветеранам, которая приурочена к 9 Мая. Однако за него тогда проголосовать не успели. Марина Лазебная заверила, что правительство все же исполнит свой долг перед украинцами, но разовую выплату следует ждать немного позже.

Сколько получат украинцы в июне

Размер денежной помощи будет определяться в зависимости от категории получателя:

заключенные гетто и концлагерей, а также граждане, имеющие статус ветеранов войны – от 612 грн;

инвалиды войны 1 и 2 группы и люди с особыми заслугами перед Родиной – от 4421 грн.

По словам министра, теперь выплаты денежного пособия будут происходить с соблюдением всех правил безопасности и неразглашением информации о тех, кто получит средства.