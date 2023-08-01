Украинцев заставляют возвращать 6500 гривен, полученных через "Дію" — адвокат рассказал, законно ли это

Украинцев действительно просят возвращать 6500 гривен, которые получили от государства в начале полномасштабного вторжения. Речь идет о лицах, работающих либо в бюджетной сфере, либо в государственном управлении. Однако требовать возвращения этих средств у государственных органов законных оснований нет.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua адвокат Ростислав Кравец.

Еще год назад были случаи, когда обращались лица, работодатели которых требуют вернуть 6 500 грн. Речь идет именно о лицах, работающих либо в бюджетной сфере, либо в государственном управлении. Фактически речь может идти о воспитателях детских садов, бюджетных и которым также не была предусмотрена такая выплата”, — отметил адвокат.

“Хотя они подали эту заявку, непосредственно сама система “Дія”, учитывая ее настройки, должна была обработать эту заявку и отклонить. Однако этого не произошло и люди получили выплату. Учитывая все эти обстоятельства, фактически на сегодняшний день у государства и государственных органов отсутствуют основания, уполномочия и возможности через суд взыскать эти выплаты”, — пояснил Ростислав Кравец.

По его словам, возврат средств заключается исключительно в плоскости либо добросовестности получателей этих выплат, либо психологического давления непосредственно работодателей, требующих вернуть средства, которые человек получил полтора года назад, под предлогом даже увольнения или применения каких-либо санкций.

“Здесь возникает ситуация, когда все зависит исключительно от самой личности. Потому что через суд это сделать нельзя, ведь пропущенные сроки и статья, на которую они ссылаются, не предусматривает взыскание выплат. Есть соответствующая судебная практика и даже Большая Палата Верховного Суда Украины прямо говорит, что в случае если государство ошиблось и лицо ничего не делало для введения в заблуждение, и статья, на которую ссылаются непосредственно при возвращении, фактически не позволяет государству вернуть средства обратно”, – комментирует адвокат.

Он отмечает, что все остается в плоскости исключительно принуждения и устрашения. Это касается, в первую очередь, бюджетных учреждений. Именно их работники и обращаются с такой проблемой. Очень большое количество лиц из этих государственных учреждений было либо в дальнейшем уволено в связи с тем, что они находились в зоне боевых действий, либо уехали за границу», — отметил Ростислав Кравец.

Он добавляет, что на сегодняшний день количество лиц, которые на самом деле работают и на которых можно оказывать таким образом давление, не очень велико.

Адвокат советует руководителям, которые руководят этим процессом, все же об этом забыть, сделать из этой ситуации определенные выводы о работе системы ”Дія” и идти дальше. “Ибо на самом деле расходов на судебные процессы будет гораздо больше и перспектива этих судебных процессов не просто туманна. Могу сказать, что ни один суд не станет на сторону государственных учреждений, потому что оснований для возвращения этих средств в судебном порядке нет», — резюмировал Ростислав Кравец.

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Напомним, 6 марта 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмигаль объявил о возможности для украинцев, которые в результате потеряли работу, получить помощь в размере 6,5 тыс. грн из-за обновленной программы "єПідтримка".

В июле прошлого года он сообщил, что программа "єПідтримка" полностью реализована. Все, кто подал заявку на выплату в размере 6500 грн, средства получили. Это почти 5 млн граждан и 30,9 млрд грн», – сообщил премьер.

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