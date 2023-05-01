Украинцев ждет масштабное перечисление пенсий: когда и для каких категорий

Летом на Украине некоторые категории граждан получат значительное повышение пенсии. Кому предстоит перечисление выплат и когда именно это произойдет — читайте в материале ТСН.ua.

Летом для украинцев запланировано масштабное перечисление пенсионных выплат. Как подчеркивает издание "На пенсии", повысить ежемесячную пенсию должны работающим пенсионерам государственных служащих, ученых и работников органов местного самоуправления.

Пересмотр денежных выплат предусмотрен на июнь 2023 года. Работающие пенсионеры могут даже получить перерасчет пенсии с доплатой за три месяца. Речь идет об оплатах, которые пенсионеры должны были получить с 1 апреля, однако большинство оплат начнется только летом.

По словам директора Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг и жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко, эти люди получат деньги задним числом в июне 2023 года.

Она также пояснила, что отчетная информация за первый квартал 2023 года должна поступить в органы Пенсионного фонда только во второй половине мая. Поэтому украинцам и приходится так долго ждать выплат.

Как отметили в Министерстве социальной политики, в 2023 году намечена большая индексация пенсий. Будут пересматривать выплаты даже тем гражданам, которым пенсии были установлены еще в советское время и с тех пор не особо росли.

Также сообщили, что пенсии украинцев должны вырасти и в июле 2023 г. на 19,7%. Однако для разных категорий граждан сумма повышения в денежном эквиваленте будет разной. В министерстве уточнили, что размер повышения пенсионных выплат будет зависеть от уровня первоначальной суммы: чем она выше, тем больше будет рост.

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