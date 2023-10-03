Украинцев ждет подорожание практически всех групп продуктов: когда взлетят цены и чем запасаться

Цены на муку в Украине уже выросли на 5-7%, поэтому нужно ожидать удорожания хлеба. Стоимость мяса и птицы тоже вырастет из-за нехватки ресурса.

Прогноз по ценам на продукты в Украине дал советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Иван Николаевич Стефанишин, передает "РБК-Украина".

Цены на продукты осенью 2023-го взлетят. И прежде всего следует ожидать удорожания хлеба, потому что мука уже на 5-7% выросла в цене.

По словам Стефанишина, аграрии использовали меньше удобрений и защиты от повреждения вредителями в 2023 году. Поэтому, когда засевали озимую пшеницу, цены на удобрения резко выросли и, соответственно, аграрии не имели финансового запаса.

"Хлеб в ближайшее время вырастет в цене, уже пошла конкуренция за качественную муку. Дальше она будет усиливаться", — сообщил Стефанишин.

Эксперт прогнозирует также повышение стоимости мяса и птицы. Он отметил, что цена свинины и птицы уже выросла на 10%. Причиной Стефанишин считает нехватку ресурса.

"Украина потеряла селекционно-племенную работу, уничтожено 16 породных линий в свиноводстве и КРС, ощутимо полную зависимость от импорта", — добавил эксперт.

Также он прогнозирует рост цен на молочные продукты.

Что касается масла, Стефанишин не видит причин для роста стоимости. В то же время отмечает, что могут возникнуть сопутствующие факторы, как стоимость топлива, энергетики, которые приведут к росту цены.

С сахаром, по его словам, тоже возникнут проблемы из-за мирового дефицита продукта и проблемы Индии.

"Фактически урожай у нас хороший, площади увеличены, а цена будет расти из-за зависимости от мировых цен и того же роста экспорта", — рассказал эксперт.

На какие продукты цены удержались и даже упали

Урожай овощей в Украине в 2023 году обрадовал. Поэтому цены на эти продукты даже ниже, чем в прошлом. Упала цена на баклажаны, морковь, лук.

"Особенно баклажан, сейчас он стоит 20 грн/кг, а в прошлом году в это время было 59 грн. Морковь и лук вдвое упали по сравнению с прошлогодними. Морковь была 16 грн/кг — в этом году 7-8, лук был 23 грн — стал 12 "Понемногу сезонно цена растет, но в целом по сравнению с прошлым годом овощи будут дешевле до первых заморозков", — добавил Стефанишин.

Напомним, что в октябре стартует и отопительный сезон, однако тарифы на электричество и газ пока не изменятся. Подробности о стоимости услуг читайте в материале ТСН.ua.

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