Украинцев ждет потепление и второе "бабье лето": когда улучшится погода, рассказала синоптик

Температура в Украине скоро начнет расти.

Погода в Украине после похолодания и дождей стабилизируется уже в эти выходные и в начале следующей недели, когда и следует ожидать потепления. Второе "бабье" лето, ведь первое прошло, может прийти в Украину в октябре.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в комментарии изданию "Обозреватель".

"Давайте разделим улучшения погоды и потепления. Завтрашние сутки принесут в Украину хотя и небольшое, но потепления. Максимально температура воздуха поднимется до + 10... + 15 градусов. Но улучшение пока отложим", — спрогнозировала Диденко.

Кроме того, по ее словам, "молодое" "бабье" лето, которое ежегодно приходится с 28-29 августа по 11-12 сентября, уже прошло. "Более зрелое" обычно бывает в октябре.

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"Поэтому будем надеяться, что в октябре оно нас не пройдет. В какой половине — безусловно неизвестно. Бабье лето не имеет четких дат. Атмосферные графики могут плавать", — сказала синоптик.

Напомним, в Украине сегодня, 24 сентября, объявили штормовое предупреждение. В каких регионах будет непогода, читайте здесь.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.

Между тем, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

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Погода в Украине: температура воздуха станет выше, но тепло будут сопровождать дожди

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