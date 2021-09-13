Украинцев ждут изменения карантинных правил: когда правительство согласует новые ограничения

Ситуация с коронавирусом в Украине с приходом осени начала стремительно ухудшаться и регионы оказались на пороге усиления карантинных ограничений.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время Украина перейдет в "желтую" зону эпидемической опасности.
Об этом в понедельник, 13 сентября, говорится в сообщении Кабинета Министров по результатам селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, передают "Украинские Новости".
"Чрезвычайно важно ускорить темпы вакцинации учителей и других работников учебных заведений. Профильные министерства должны активно проработать эту тему с регионами, ведь уже в ближайшее время страна перейдет в желтую зону" , - отметил Шмыгаль в ходе совещания.
Нововведения относительно ограничительных противоэпидемических мероприятий будут приняты в ближайшее время.
В свою очередь, источник в Кабмине сообщил, что правительство уже сегодня согласует новые правила карантина в Украине. Заседание назначено на 17:30, пишет РБК-Украина.
Напомним:
- С понедельника, 13 сентября, в Украине могут ввести "желтый" уровень эпидемической опасности, а в регионах, где наихудшие показатели по коронавирусу, карантин могут усилить еще больше.
- Что будет запрещено в регионах, в случае введения "желтой" зоны карантина — в нашем материале.