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Украинцу удалось бежать в Польшу, но там его задержали: чем все закончилось

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Украинцу удалось бежать в Польшу, но там его задержали: чем все закончилось

Польские пограничники. ФОТО: Пограничная служба Польши

Мужчина вину признал и раскаялся.

Во Львовской области на 8500 грн оштрафовали мужчину, который сбежал в Польшу, однако на границе его задержали польские пограничники. 

Об этом говорится в постановлении Яворивского районного суда Львовской области. 

По данным суда, украинец в сентябре 2023 года в составе группы лиц незаконно пересек украинско-польскую границу и сбежал в соседнее государство. 

В Польше мужчину задержали пограничники в селе Кровица Сама Любачевского уезда Подкарпатского воеводства. Украинцу инкриминировали незаконное пересечение границы. 

В Украине мужчине инкриминировали ч.2 ст.204-1 КУоАП. На суд обвиняемый не пришел, однако в заявлении признал свою вину и раскаялся. 

Судя по материалам дела, поляки депортировали мужчину обратно, поскольку украинские правоохранители составили на него протокол об административном задержании. Также к материалам приобщено письменное объяснение мужчины.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судовых решений
Материалы суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Суд признал мужчину виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал на 8500 грн. Также он должен оплатить 536 грн судебного сбора.

Напомним, пограничник перечислил категории, кто из мужчин может уезжать за границу.

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Дата публикации
Просмотры
1122
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