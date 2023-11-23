Украинцу удалось бежать в Польшу, но там его задержали: чем все закончилось

Мужчина вину признал и раскаялся.
Во Львовской области на 8500 грн оштрафовали мужчину, который сбежал в Польшу, однако на границе его задержали польские пограничники.
Об этом говорится в постановлении Яворивского районного суда Львовской области.
По данным суда, украинец в сентябре 2023 года в составе группы лиц незаконно пересек украинско-польскую границу и сбежал в соседнее государство.
В Польше мужчину задержали пограничники в селе Кровица Сама Любачевского уезда Подкарпатского воеводства. Украинцу инкриминировали незаконное пересечение границы.
В Украине мужчине инкриминировали ч.2 ст.204-1 КУоАП. На суд обвиняемый не пришел, однако в заявлении признал свою вину и раскаялся.
Судя по материалам дела, поляки депортировали мужчину обратно, поскольку украинские правоохранители составили на него протокол об административном задержании. Также к материалам приобщено письменное объяснение мужчины.
Суд признал мужчину виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал на 8500 грн. Также он должен оплатить 536 грн судебного сбора.
Напомним, пограничник перечислил категории, кто из мужчин может уезжать за границу.
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