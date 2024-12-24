Украинцы 75 тысяч раз купили книги за "тысячу Зеленского": самые популярные

Украинцы 75 тысяч раз купили книги на так называемую "тысячу Зеленского" по программе "Зимова єПідтримка".

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Уже месяц украинцы постепенно получают и тратят 1000 грн от государства. Часть инвестирует средства в саморазвитие — 75 000 раз украинцы приобрели книги за "Зимову єПідтримку", — сказал министр.

Федоров назвал книги, которые покупают чаще всего:

"Той горой являетесь вы. Как превратить самосаботаж в самосовершенствование" Брианны Вест;

"Оставь, если любишь" Коллин Гувер;

"Я вижу, вас интересует тьма" Иллариона Павлюка;

"Малышам об интимных вещах" Юлии Ярмоленко, Марьяны Гилевич;

"Стены в моей голове. Жить с тревожностью и депрессией" Владимира Станчишина;

"Останься, если любишь" Коллин Гувер;

"Человек в поисках подлинного смысла. Психолог в концлагере" Виктора Франкла;

"Иди туда, где страшно. И будешь иметь то, о чем мечтаешь" Джима Лоулесса;

"Руководство по убийству для хорошей девочки" Холли Джексон;

"Игра в кота и мышь. Книга 1. Преследование Аделины" Х. Д. Карлтон.

Напомним, 25 октября президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу "єПідтримка" — о тысяче гривен на человека.

Уже известно о первых случаях мошенничества. Так, мы писали, что на Буковине женщина хотела получить "тысячу Зеленского", а потеряла почти 100 тыс. грн.

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