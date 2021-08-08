Украинцы активно оформляют вид на жительство в Польше: почему едут люди и в какие воеводства

Украинцы активно оформляют вид на жительство в Польше: почему едут люди и в какие воеводства

В Польшу едет в основном молодежь.

В Польше более половины иностранцев, подавших заявления на получение разрешений на длительное пребывание (до 3 лет) в стране, являются именно украинцы. Гражданам Украины польские власти выдали 277 тысяч разрешений на жительство.

Об этом рассказал спикер Управление по делам иностранцев Польши Якуб Дудзяк, сообщает Polskie Radio.

Отмечается, что в Польшу переезжает преимущественно молодежь в связи с работой. В частности, почти 70% иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше, — это лица в возрасте до 40 лет. Немного больше 25% — это люди в возрастной группе 40-59 лет.

Также кроме украинцев, которые имеют наибольшее свидетельств среди иностранцев в Польше, все чаще в стране поселяются белорусы. Всего, по данным польского Управления по делам иностранцев, в стране вид на жительство имеет 500 тысяч иностранцев из стран ЕС. Из них:

Граждан Украины — 277 тысяч человек,

Граждан Беларуси — 34 тысячи,

Граждан Германии — 20 тысяч,

Граждан России — 13 тысяч,

Граждан Вьетнама — 11 тысяч,

Граждан Индии — 10 500,

Граждан Грузии — 9 тысяч,

Граждан Италии — 8 500,

Граждан Китая — 6 500,

Граждан Великобритании — 6 500.

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Как сообщается, за первое полугодие этого года количество иностранцев с видом на жительство выросло почти на 42 тыс. человек. Больше всего переехало в Польшу граждан: Украины — на 31,5 тысячи человек, Беларуси — на 4,4 тыс. человек, Грузии — на 1 тыс. человек, Молдовы — на 900 человек и Индии — на 700 человек.

"Иностранцы предпочитают селиться в регионах с большими городскими центрами, которые предлагают возможности работы или учебы. Наиболее популярны такие воеводства: Мазовецкое — 132 тыс. человек, Малопольское — 60 тыс., Великопольское — 46 500, Нижнесилезское — 40 500 и Силезское — 31 тыс", — говорится в сообщении Управления по делам иностранцев.

Напомним, в Польше увеличилось работников, которые впервые приехали на работу в эту страну. Больше всего едут на работу в Польшу люди в возрасте 18-25 лет.

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