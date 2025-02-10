Украинцы активно выезжают из Польши: что произошло

За почти три года войны в Польше уменьшилось количество украинцев.

Последние данные Европейского статистического бюро свидетельствуют об увеличении выездов граждан Украины из Польши в Германию. ФРГ стала одной из стран ЕС, куда активно уходят украинцы.

Об этом сообщает издание inPoland.

Одна из основных причин переезда в Германию – это высший уровень заработной платы. Кроме того, Германия привлекательна для беженцев из-за лучших социальных выплат и более качественных медицинских услуг.

Тем временем образовательные реформы, более жесткие условия доступа к социальным программам и экономические факторы в Польше стали решающими факторами для этой миграционной волны.

Отметим, отчет Евростата свидетельствует о том, что на конец прошлого года в Германии проживало более 1,14 млн украинских граждан, получивших статус временной защиты. Это – 27,2% от общего количества таких статусов в Евросоюзе. Между тем, в Польше количество беженцев из Украины снизилось до почти 984 тысяч человек. К слову, в 2022 году этот показатель превышал 1,3 млн. На третьем месте по количеству принятых украинцев оказалась Чехия, где нашли убежище 379 тысяч. лиц.

В целом, наблюдается тенденция к перемещению украинцев из стран Центрально-Восточной Европы в Западную и Южную части континента.

Напомним, ранее стало известно, что Польша депортирует мигрантов, которые будут грубо нарушать закон.

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