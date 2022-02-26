Украинцы беспощадно уничтожают технику и армию оккупантов: данные за 26 февраля от Минобороны

Украинцы беспощадно уничтожают технику и армию оккупантов: данные за 26 февраля от Минобороны

У оккупантов огромные потери как техники, так и личного состава.

В Минобороны опубликовали потери врага в сутки за 26 февраля. Они колоссальные.

Оккупанты потеряли:

14 самолетов;

8 вертолетов;

102 танка;

536 ББМ;

15 орудий;

1 Бук;

погибших около 3500;

пленных – 200-300.

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