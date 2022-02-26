Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Украинцы беспощадно уничтожают технику и армию оккупантов: данные за 26 февраля от Минобороны

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинцы беспощадно уничтожают технику и армию оккупантов: данные за 26 февраля от Минобороны

У оккупантов огромные потери как техники, так и личного состава.

В Минобороны опубликовали потери врага в сутки за 26 февраля. Они колоссальные.

Оккупанты потеряли:

  • 14 самолетов;
  • 8 вертолетов;
  • 102 танка;
  • 536 ББМ;
  • 15 орудий;
  • 1 Бук;
  • погибших около 3500;
  • пленных – 200-300.

Отметим:

Россия наносит удары по гражданскому населению

Напомним:

Следующая публикация