Украинцы больше не будут получать соцвыплаты в Польше: когда планируют отменить

В Польше заявили, что период, когда украинцы массово убегали от войны, закончился. Так что со следующего года беженцам в Польше больше не будут платить.

Правительство Польши в следующем году планирует отменить социальную поддержку украинцам, бежавшим в страну после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Об этом в интервью PAP заявил спикер правительства РП Петр Мюллер.

"Эти решения, которые были приняты после начала войны в Украине, носят временный характер… В связи с тем, что эти решения будут постепенно терять силу, поскольку так прописано в законе, они не будут продолжаться", — сказал Мюллер.

Он добавил, что решения, прописанные в законе о помощи украинцам, утратят силу уже в первом квартале следующего года. Мюллер надеется, что "просто не будет нужды их продолжать".

Согласно опубликованному в среду опросу центра Pollster для издания Super Express, на вопрос, должна ли Польша и дальше финансово поддерживать граждан Украины, 60% граждан Польши ответили негативно, 26% выступили за дальнейшую поддержку украинцев, а 14% не определились по этому поводу.

Напомним, во втором квартале 2023 года украинцы в Польше потратили 1,77 млрд злотых (14,73 млрд грн). Это на 300 млн. злотых больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, наши соотечественники в Польше стали вторыми по объему расходов среди иностранцев. Однако в следующем году эксперты ожидают, что этот прирост может замедлиться, потому что значительная доля украинцев весной возвращается домой или уезжает в страны Западной Европы.

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