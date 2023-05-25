Украинцы будут по-новому получать водительское удостоверение: какие изменения вводят

Водительские удостоверения в Украине будут выдаваться по новой системе.

В Украине до конца года планируют ввести существенные изменения в получении водительского удостоверения. Они будут касаться и теоретического, и практического экзамена.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина.

Теория

Теперь украинцам не обязательно будет учить теорию только в автошколе. Подготовиться к экзамену можно будет с репетитором или даже самостоятельно. В то же время в классах, где сдают теоретический экзамен, усилят проверку.

Теперь в классах будет строго запрещено находиться посторонним. Вместо одной камеры появятся четыре.

"Мы уничтожаем полностью возможность существования "слепых зон". Информация с камер будет храниться минимум месяц на серверах МВД", – рассказал Клименко.

Практика

Согласно нововведениям, в Украине сменят автомобили, на которых сдают практический экзамен. Теперь в сервисных центрах появятся современные автомобили.

"Это будет и Renault, и Hyundai. Это не будут устаревшие марки, Лады точно не будет, советского автопрома не будет. Машины до 5 лет выпуска", — добавил министр.

В новых машинах будут установлены четыре камеры. Одна будет показывать, какие педали нажимает водитель и инструктор. Фронтальная камера будет показывать путь авто и действия водителя. Кроме того, появится и аудиозапись.

"Все подсказки инструктора будут фиксироваться. Все видео и аудио будут храниться у нас на сервере минимум 30 дней. Что это позволит? Это позволит каждому желающему сдать экзамен пожаловаться на действия инструктора", — объяснил глава МВД.

Сервисные центры

В Украине уменьшат количество сервисных центров, где можно сдать водительские экзамены. Если сейчас по всей Украине насчитывается 148, то оставят только 55. Их оснастят новой техникой.

Следует отметить, что сейчас для получения водительского удостоверения нужно пройти курсы в автошколе и сдать теоретический экзамен. После этого необходимо отъездить практическую часть обучения и сдать экзамен по вождению. В случае положительных результатов сервисные центры выдают водительское удостоверение на два года, которое впоследствии следует заменить.

Напомним, в приложении "Дія" появилась новая услуга — обмен и восстановление водительского удостоверения. Как подать заявление на обмен или восстановление водительского удостоверения в "Дія" — в материале ТСН.ua.

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