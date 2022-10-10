Украинцы будут получать новую денежную помощь в размере 2200 гривен: о ком идет речь

С 20 октября 2022 года украинцы начнут получать еще одну финансовую помощь в размере 2200 гривен. Что об этом известно – читайте в материале ТСН.ua.

Жители недавно освобожденных территорий от российских кафиров получат денежные выплаты от Международной организации по миграции. Также предусмотрена дополнительная помощь Красного Креста в размере 1200 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Денежные выплаты рассчитаны на всех жителей, не выезжавших из ранее оккупированных российскими войсками территорий, независимо от пола и возраста.

Помощь от Международного Комитета Красного Креста уже начали получать жители освобожденных от оккупантов населенных пунктов. В частности, его получили жители таких областей: Харьковская, Херсонская, Донецкая. Выплаты производятся Укрпочтой.

Что делать, чтобы получить средства

Денежная помощь от Красного Креста и Международной организации по миграции

Для получения денежной помощи следует обратиться в органы местного самоуправления или военные администрации. Следует предоставить все необходимые документы, а также подписать заявку.

После этого человека будут внесены в соответствующие списки.