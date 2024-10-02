Украинцы будут получать повестки с QR-кодом: зачем это нужно

Через приложение "Резерв+" можно будет мгновенно проверить действительность документа.

В ближайшее время в Украине появятся повестки, содержащие QR-код. В настоящее время тестируется функциональность этого новшества.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии для DOU.

Благодаря QR-коду на повестке через приложение "Резерв+" можно мгновенно проверить действительность документа.

После сканирования можно получить информацию о:

действительность повестки;

дату и номер документа;

ТЦК, издавший повестку;

имя лица, подписавшего документ;

назначение повестки (уточнение данных, направление на ВЛК, боевая повестка) и другие детали.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил новый внешний вид повесток на бланке и повесток, которые будут формироваться через реестр "Оберіг". Повестки, сформированные через реестр (в том числе и распечатанные) и оформленные на бланке имеют одинаковую юридическую силу.

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