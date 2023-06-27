Украинцы до 1 июля должны уплатить налоги за "лишние" квадратные метры из своих квартир: что известно

Уплачивать налоги необходимо в налоговую службу по месту своей регистрации.

Украинцам до 1 июля необходимо уплатить налоги на свои квартиры. Размер налога зависит от площади жилья, придется уплатить только за "лишние" квадратные метры.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Отмечается, что "лишними" километрами считается площадь квартиры от 60 квадратов (налог начисляется на каждый последующий метр) и дом от 120 квадратов.

"Платить нужно за прошлый год, сумма налога составляет до 1,5% минималки. На данный момент это 97,5 грн. После получения платежки (до 1 июля) есть 60 дней для того, чтобы без штрафа уплатить налог", — говорится в сообщении.

К примеру, за квартиру площадью 100 квадратных метров, нужно заплатить за 40 квадратов. Это 3900 грн. Если у вас есть дом и квартира, то общая площадь должна составлять до 180 квадратов.

Платить налоги за недвижимость не нужно в следующих случаях:

если недвижимость находится в зоне боевых действий;

если недвижимость расположена в оккупированной зоне;

если недвижимость уничтожена в результате боевых действий.

Уплачивать налоги необходимо в налоговую службу по месту своей регистрации.

Напомним, в Украине в апреле вступил в силу приказ Минфина об изменении реквизита "Назначение платежа" в налоговых платежах. Так, до 30 июня ФЛПы могут прописывать этот реквизит в старом формате, однако с 1 июля формат утратит силу.

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