Украинцы из регионов наиболее активных боевых действий могут получить 6,5 тыс. грн: как это сделать

Расходы на средства можно получить на любые нужды.
С 8 марта украинцы из регионов, где ведутся самые активные боевые действия, могут получить 6 500 грн в рамках программы "єПідтримка".
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
По его словам, выплату можно потратить на что угодно, ведь ограничения на определенный вид бизнеса с программы сняли.
Помощь могут получить наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и СПД всех групп.
"Выплата направлена, чтобы поддержать население в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия. Также это поддержит СПД, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны", — говорится в сообщении министра цифровой трансформации.
Как получить 6500 грн:
- Авторизируйтесь в "Дії" и выберите "єПідтримка".
- Выберите карту "єПідтримка". Если у вас ее еще нет, здесь вы можете узнать, как ее оформить.
- Нажмите кнопку "Получить помощь".
- Ожидайте зачисление средств в течение суток
Федоров подчеркнул: вы можете подать заявку, даже если вы уже получили помощь за вакцинацию.
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