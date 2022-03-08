Когда пенсионера могут оставить без выплат: рассказали в Пенсионном фонде / pixabay.com

Украинцы из регионов наиболее активных боевых действий могут получить 6,5 тыс. грн: как это сделать

Украинцы из регионов наиболее активных боевых действий могут получить 6,5 тыс. грн: как это сделать

Расходы на средства можно получить на любые нужды.

С 8 марта украинцы из регионов, где ведутся самые активные боевые действия, могут получить 6 500 грн в рамках программы "єПідтримка".

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, выплату можно потратить на что угодно, ведь ограничения на определенный вид бизнеса с программы сняли.

Помощь могут получить наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и СПД всех групп.

"Выплата направлена, чтобы поддержать население в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия. Также это поддержит СПД, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны", — говорится в сообщении министра цифровой трансформации.

Как получить 6500 грн:

Авторизируйтесь в "Дії" и выберите "єПідтримка". Выберите карту "єПідтримка". Если у вас ее еще нет, здесь вы можете узнать, как ее оформить. Нажмите кнопку "Получить помощь". Ожидайте зачисление средств в течение суток

Федоров подчеркнул: вы можете подать заявку, даже если вы уже получили помощь за вакцинацию.

Читайте также: