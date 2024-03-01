Украинцы изменили отношение к полякам за год – результаты опроса

Какие настроения украинцев по отношению к гражданам Польши и повлияло ли на это блокирование границы.

После двух лет полномасштабного вторжения России в Украину доля украинцев, которые положительно относятся к полякам, сократилась с 39% до 31%. Отношение к полякам ухудшилось на 10% – с 3% в 2023 году до 13% – в 2024 году. Не изменилось отношение у 53% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса польского государственного аналитического центра Centrum Mieroszewskiego.

Какого мнения украинцы о поляках

Очень хорошо к полякам относятся 9% украинцев, в то время как в 2023 году этот показатель составил 19%. Плохо к полякам относятся 7% людей – в 2023 году эти данные показывали – 1%.

Результаты опроса украинцев о гражданах Польши/Инфографика: Centrum Mieroszewskiego

Результаты опроса украинцев о гражданах Польши/Инфографика: Centrum Mieroszewskiego

Блокада границы

О блокаде границы Украины и Польше знают 58% украинцев. 38% граждан убеждены, что основная причина – объективный конфликт экономических интересов обоих государств. 31% – говорят о влиянии лиц или государств, заинтересованных в разжигании польско-украинской напряженности. 26% – влияние выборов в Польше.

25% украинцев считают, что пункты пропуска на границе стран блокируют польские фермеры, 19% говорят – что российские агенты.

Результаты опроса украинцев о гражданах Польши/Инфографика: Centrum Mieroszewskiego

Напомним, почти половина поляков считают вероятным нападение России на Польшу.

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