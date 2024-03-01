Украинцы изменили отношение к полякам за год – результаты опроса

Какие настроения украинцев по отношению к гражданам Польши и повлияло ли на это блокирование границы.
После двух лет полномасштабного вторжения России в Украину доля украинцев, которые положительно относятся к полякам, сократилась с 39% до 31%. Отношение к полякам ухудшилось на 10% – с 3% в 2023 году до 13% – в 2024 году. Не изменилось отношение у 53% украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса польского государственного аналитического центра Centrum Mieroszewskiego.
Какого мнения украинцы о поляках
Очень хорошо к полякам относятся 9% украинцев, в то время как в 2023 году этот показатель составил 19%. Плохо к полякам относятся 7% людей – в 2023 году эти данные показывали – 1%.
Блокада границы
О блокаде границы Украины и Польше знают 58% украинцев. 38% граждан убеждены, что основная причина – объективный конфликт экономических интересов обоих государств. 31% – говорят о влиянии лиц или государств, заинтересованных в разжигании польско-украинской напряженности. 26% – влияние выборов в Польше.
25% украинцев считают, что пункты пропуска на границе стран блокируют польские фермеры, 19% говорят – что российские агенты.
Напомним, почти половина поляков считают вероятным нападение России на Польшу.
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