Украинцы купили железнодорожных билетов на 42 миллиона за "тысячу Зеленского"

В "Укрзалізниці" рассказали, сколько украинцев потратили "тысячу Зеленского" на билеты.
Украинцы приобрели уже более 100 тысяч билетов на поезда по программе "єПідтримка" (1000 гривен от государства за вакцинацию от COVID-19).
Об этом сообщает "Укрзалізниця".
За время действия программы по состоянию на сегодняшний день пассажиры потратили на железнодорожные билеты более 42 млн гривен. Средний чек одной транзакции составляет 420 грн.
В компании напомнили, что лимит по оплате железнодорожных билетов картой "єПідтримка" равен сумме средств на ней. То есть, можно выбрать любой билет на любой рейс в вагон любого класса стоимостью до 1000 грн.
Напомним, 19 декабря в Украине стартовала государственная программа "єПідтримка". Полностью вакцинированные против коронавируса граждане начали получать 1000 грн. Потратить эти средства можно на спортзалы, книги, концерты, театры и кинотеатры. А людям от шестидесяти лет – еще и на лекарства.
Так, подать заявку можно в приложении "Дія" с помощью нескольких кликов. Воспользоваться программой могут граждане Украины старше 18 лет при наличии "зеленого" сертификата в приложении "Дія".
Как получить выплату за вакцинацию:
- Оформите специальную карту "єПідтримка" в одном из банков-партнеров. Получить деньги на обычную карту нельзя.
- Загрузите приложение "Дія" и авторизуйтесь.
- Убедитесь, что у вас есть "зеленый" сертификат в приложении "Дія". Как отмечают: сертификат из портала "Дія" или бумажный от семейного врача не подходят. Получить COVID-сертификат в приложении "Дія" сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжкой.
- Зайдите в раздел Услуги и выберите Поддержка.
- Выберите для выплаты карту "єПідтримка" и ждите поступления денег.
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