Украинцы массово просрочивают введение второй дозы вакцины COVID: чем это опасно

Прививки против COVID-19 защищают жизнь и здоровье.
Около 110 тысяч украинцев просрочили введение второй дозы вакцины против COVID-19.
Об этом рассказал главный государственный санитарный врач на брифинге 14 декабря.
"Сейчас долг каждого человека – защитить себя и родных, сделав прививку. Вместе с тем, около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу антиковидной вакцины. Именно поэтому призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу", — подчеркнул Кузин.
Кроме того, главный санврач напомнил, что минимально возможные интервалы для Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней, Oxford/AstraZeneca – 28 дней.
В то же время данные электронной медицинской системы здравоохранения Украины за август-октябрь свидетельствуют, что невакцинированные имеют в 5 раз выше риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.
"Данные еще раз доказывают, что прививки защищают жизнь и здоровье", — подытожил Кузин.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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