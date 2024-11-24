Украинцы массово возвращаются в оккупированный Мариуполь: какая причина

Около 150 тысяч внутренне перемещенных вернулись на временно оккупированные территории.

Об этом рассказал народный депутат и член Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений Максим Ткаченко в интервью "Укринформу".

По его словам, в результате войны против Украины из Мариуполя выехало около 200 тыс. человек. Однако каждый третий из них вернулся в оккупированный город. По подсчетам, это примерно 67-70 тысяч человек. Всего в Украине проживают около 5 млн внутренне перемещенных людей.

По мнению нардепа, главной причиной возвращения является то, что переселенцы на подконтрольной Украине территории не смогли устроить новую жизнь.

"Они не получили должной помощи от государства — ни жилья, ни социальной поддержки, компенсаций, работы, и т.д. Большое количество ВПЛ не смогли найти работу из-за скептического отношения к ним работодателей, а все те предложения, которые предоставляются переселенцам, действительно очень низкооплачиваемые", – говорит Ткаченко.

Он рассказал, с каким трудом столкнулись переселенцы в тыловых городах.

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"Заработная плата часто не превышает 8-12 тысяч грн, в то время когда стоимость аренды жилья в условно безопасных регионах Украины стартует от 10 тысяч. Когда переселенцы начинают работать — они теряют право на выплаты от государства для компенсации расходов на аренду жилья, которые составляют около 2000 грн в месяц на человека и 3000 грн на детей и лиц с инвалидностью. В то же время, на безвозмездной основе очень мало мест с человеческими условиями проживания", – рассказал нардеп.

Ранее глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк признала, что Украина провалила политику по поддержке ВПЛ, поэтому люди возвращаются в оккупацию.

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