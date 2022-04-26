Украинцы массово жалуются на сбои в работе "Киевстара": что произошло и что говорят в компании

Украинцы массово жалуются на сбои в работе "Киевстара": что произошло и что говорят в компании

Украинцы из разных регионов государства начали вечером 26 апреля массово жаловаться на сбои в работе мобильного оператора "Киевстар". В частности, пользователи в соцсетях пишут, что мобильная сеть недоступна, а вай-фай едва ли работает.

В компании "Киевстар" сообщили, что знают о сбое и пытаются устранить проблему.

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"Уже почти два часа номер почему-то стал незарегистрированным в сети, сеть "Киевстар" недоступна. Вай-фай едва дышит, за пределами дома – ни связи, ни Интернета. А как же возможность переключиться на сети других операторов? Тоже нет доступа к другим сетям", – написала пользовательница из Кривого Рога в комментариях под одной из публикаций компании.

"То же самое! Киевская область", — добавила еще одна пользовательница.

"Львовская область, Яворовский район. Нет мобильной связи", – говорится в еще одной из жалоб.

В компании "Киевстар" заверили, что в ближайшее время все починят и услуги будут работать в полном объеме.

"Мы извиняемся за сложности в работе некоторых сервисов. Произошел краткосрочный сбой в работе информационных систем "Киевстар". Наши специалисты уже работают над его скорейшим устранением. Обещаем, что в ближайшее время все починят и услуги будут работать в полном объеме", – говорится в сообщении компании.

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Напомним, накануне украинская разведка сообщила, что российские войска в Харьковской области "внедряют" рубли и подключают мобильный оператор РФ.

Что делать при отключении мобильной связи и интернета

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