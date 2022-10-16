"Украинцы могут быть образцом, как бороться и верить в свои силы": политический аналитик о будущем Украины после войны

В будущем украинцы смогут помогать другим странам, если Россия будет устраивать провокации на их границах и стать примером того, как нации верить в свои силы и бороться.

Об этом ТСН рассказал политический аналитик, заведующий кафедрой международных отношений, директор Школы политической аналитики Киево-Могилянской академии Максим Яковлев.

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"Украинцы никогда не любили сильного централизма. Я считаю, что большой плюс — это то, что стало больше украинского языка. Второе — это связи и понимание того, что украинское государство — мощное, и мы можем друг другу помогать. Мы можем ссориться, я считаю, что правда, когда украинцы достигнут полного консенсуса, в мире произойдет "черная дыра" — это невозможно, но против общего врага украинцы сплачиваются, дают отпор, каждый делает свое дело, и именно так мы побеждаем и выживаем. И теперь Украина такая государство, с которым нельзя не считаться. Теперь мы можем выбирать, кого защищать", – говорит Яковлев.

По его мнению, украинцы теперь могут поделиться с другими странами в войне против России навыками и опытом.

"Если, например, Россия будет устраивать провокации на чьих-то границах, то теперь украинцы могут помочь — обученными людьми. Мы можем давать пример и быть и образцом и образцом того, как не сдаваться и верить в свои силы, в ВСУ, помогать и делать каждый свое дело ", – резюмировал аналитик.

Напомним, что в Пентагоне поражены использованием ВСУ западного оружия. В Минобороны США увидели, что успешное контрнаступление украинских защитников используют имеющееся вооружение очень эффективно, чтобы изменить динамику на поле боя.

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