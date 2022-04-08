Украинцы могут не обменивать водительские удостоверения в Польше до конца 2022 года

Отныне даже если срок действия водительского удостоверения закончился, украинцы до конца текущего года могут его не обменивать.

С начала военной агрессии России против Украины украинцы, приезжающие в Польшу на машинах с украинскими номерами, должны показывать только свидетельство о регистрации транспортного средства и полис страхования гражданской ответственности. Больше никаких документов предъявлять не нужно.

Согласно документу, регулирующему особенности функционирования транспортной отрасли Польши в связи с военными действиями в Украине (Dz.U. 2022 poz. 684), украинцы получили еще одно послабление - до конца 2022 года они могут не обменивать свои водительские удостоверения. Эта норма действует для всех украинских беженцев в Польше независимо от того, какую именно границу они пересекли.

Гражданам Украины не нужно обменивать украинские удостоверения водителей, даже если в период с начала войны, то есть с 24 февраля, и до 31 декабря 2022 года срок действия удостоверений истек. Ранее иностранные удостоверения водителя теряли свою силу в Польше после 183 дней с момента получения водителем права на постоянное или временное проживание в стране. То есть после пребывания в Польше более полугода владелец должен был обменять водительское удостоверение. Теперь эта норма тоже отменяется. Фактически права украинских водителей до конца этого года приравняли к польским правам. Если эту норму не поменяют, то в 2023 году украинцы также будут пользоваться ею.