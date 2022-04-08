Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинцы могут не обменивать водительские удостоверения в Польше до конца 2022 года

Дата публикации
Просмотры
1392
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинцы могут не обменивать водительские удостоверения в Польше до конца 2022 года

Украинцы до конца года могут не ообменивать водительские права

Отныне даже если срок действия водительского удостоверения закончился, украинцы до конца текущего года могут его не обменивать.

С начала военной агрессии России против Украины украинцы, приезжающие в Польшу на машинах с украинскими номерами, должны показывать только свидетельство о регистрации транспортного средства и полис страхования гражданской ответственности. Больше никаких документов предъявлять не нужно.

Согласно документу, регулирующему особенности функционирования транспортной отрасли Польши в связи с военными действиями в Украине (Dz.U. 2022 poz. 684), украинцы получили еще одно послабление - до конца 2022 года они могут не обменивать свои водительские удостоверения. Эта норма действует для всех украинских беженцев в Польше независимо от того, какую именно границу они пересекли.

Гражданам Украины не нужно обменивать украинские удостоверения водителей, даже если в период с начала войны, то есть с 24 февраля, и до 31 декабря 2022 года срок действия удостоверений истек. Ранее иностранные удостоверения водителя теряли свою силу в Польше после 183 дней с момента получения водителем права на постоянное или временное проживание в стране. То есть после пребывания в Польше более полугода владелец должен был обменять водительское удостоверение. Теперь эта норма тоже отменяется. Фактически права украинских водителей до конца этого года приравняли к польским правам. Если эту норму не поменяют, то в 2023 году украинцы также будут пользоваться ею.

Следующая публикация