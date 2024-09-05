Украинцы могут оставаться без света до 12 часов зимой: что будет с отключениями

Сейчас существует несколько сценариев по поводу того, какой будет ситуация с отключениями света зимой.

Зимой Украина может столкнуться с большим дефицитом генерирующих мощностей, что может привести к отключениям электроэнергии.

Об этом сообщил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает "24 канал".

Эксперт поделился несколькими сценариями и объяснил, от чего будут зависеть ограничения в осенне-зимний период.

Корольчук считает, что все прогнозы можно разделить на оптимистичные и пессимистические.

По оптимистическому прогнозу, если на стабильной основе будут работать 8–9 энергоблоков АЭС, а зима будет умеренной, без сильных морозов, то планируется восстановление около 3 Гигаваттов из 6 Гигатов поврежденной мощности. В таком случае свет будут выключаться на 12 часов.

Впрочем, существует пессимистический сценарий. Корольчук считает, что в случае, если удастся восстановить только 2000 мегаватт мощности, а количество рабочих блоков АЭС будет 6–7 и зима будет холодной, и Россия будет продолжать бить по энергетике, то света может не быть по 20 часов в сутки.

Напомним, член энергетического комитета ВР Сергей Нагорняк считает, что при зимней температуре до -10 градусов мороза, у украинцев будет электроэнергия в течение 12 – 14 часов, остальные 10 часов – будет без света.

Генеральный директор Yasno прогнозирует дефицит электроэнергии в энергосистеме на уровне 30-35% зимой.

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