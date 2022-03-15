Украинцы могут пересечь границу с Молдовой и Польшей по документам в "Дії"

Теперь украинцы могут выехать в Молдову, пользуясь электронным документом вместо обычного загранпаспорта.
По сообщению Государственной пограничной службы Украины, граждане, пересекающие границу с Молдовой и Польшей, могут пользоваться документами в "Дії".
В условиях военного положения упрощено пересечение государственной границы.
Учитывая, что до 24 апреля в Молдове объявлена чрезвычайная ситуация, пограничники сопредельного государства делают все для ускорения пересечения государственной границы и принимают у наших соотечественников цифровые документы в мобильном приложении "Дія".
Также по договоренности с польскими властями во время действия в Украине военного положения наши граждане могут пересечь украинско-польскую границу по документам в "Дії".
Напомним, в столице комендантский час начинает действовать с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта.
Из-за ввода в Киеве комендантского часа с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта будут внесены изменения в график движения пассажирских поездов "Укрзализныци".
Выход с вокзала Киева может быть ограничен полицией из соображений безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".