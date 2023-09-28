Украинцы могут платить за газ меньше: как пользоваться льготой

Цена на газ для бытовых потребителей этой зимой меняться не будет.
Украинцы могут платить за доставку и распределение газа меньше, воспользовавшись льготой, которая предоставляется, если расход на месяц не превышает установленных социальных нормативов.
Об этом сообщает Пенсийный фонд Украины.
Социальные нормы жилья и социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом определены постановлением Кабинета министров Украины от 6 августа 2014 года № 409.
Согласно постановлению "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания" предусмотрены следующие социальные нормативы для льгот:
- С газоснабжения при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения – 3,3 куб. м на одного человека в месяц.
- С газоснабжения при наличии газовой плиты в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 5,4 куб. м на одного человека в месяц
- С газоснабжения при наличии газовой плиты и газового водонагревателя – 10,5 куб. м на одного человека в месяц.
Ранее мы писали разъяснение главы НАК "Нафтогаз Украины", какой будет цена на газ для населения зимой.
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