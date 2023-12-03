Украинцы могут получить более 17 тысяч гривен помощи на отопление – подробности

Денежную помощь могут получить жители шести областей Украины.
Украинцы могут получить 17,5 тысяч гривен помощи на отопление жилья на весь отопительный сезон от Эстонского совета по делам беженцев. Речь идет о жителях сельской или пригородной зоны Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей.
Об этом сообщает clutch.net со ссылкой на организацию.
Помощь может использоваться для приобретения твердого топлива: угля, дрова, брикеты или пеллеты, а также для оплаты за отопление газом.
Для получения помощи необходимо звонить по указанным номерам с понедельника по среду с 9:00 до 12:00:
- +380939447568
- +380738361238
- +380738109344
Напомним, выплаты для переселенцев будут назначаться по-новому – что изменилось.
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