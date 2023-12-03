Украинцы могут получить более 17 тысяч гривен помощи на отопление – подробности

Украинцы могут получить 17,5 тысяч гривен помощи на отопление жилья на весь отопительный сезон от Эстонского совета по делам беженцев. Речь идет о жителях сельской или пригородной зоны Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей.

Об этом сообщает clutch.net со ссылкой на организацию.

Помощь может использоваться для приобретения твердого топлива: угля, дрова, брикеты или пеллеты, а также для оплаты за отопление газом.

Для получения помощи необходимо звонить по указанным номерам с понедельника по среду с 9:00 до 12:00:

+380939447568

+380738361238

+380738109344

Напомним, выплаты для переселенцев будут назначаться по-новому – что изменилось.

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