Украинцы могут получить дополнительные деньги на твердое топливо: кто имеет право на помощь

Украинцы во время отопительного сезона 2024 года получили более 3 млрд грн на дрова и уголь.
Украинские семьи, которые обогревают свое жилье дровами или углем, могут получить дополнительную финансовую помощь для его приобретения.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
В ведомстве рассказали, что вместе с УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев) уже второй год обеспечивают дополнительную финансовую помощь украинцам на приобретение твердого топлива.
Во время отопительного сезона в 2024 году уже более 245,5 тысячи украинских домохозяйств получили финансовую помощь на более 3,4 млрд грн из всех источников финансирования. В частности:
- 2,4 млрд грн (для 198 тыс. домохозяйств) – из средств госбюджета Украины,
- 1,02 млрд грн (для 47 тыс. домохозяйств) – за счет УВКБ ООН.
Выполнение выплат продолжается.
"Зимой крайне важно, чтобы мы оказывали дополнительную поддержку наиболее уязвимым слоям населения, особенно пенсионерам, людям с инвалидностью и малообеспеченным семьям, пострадавшим от продолжающейся войны и постоянных российских атак на критическую инфраструктуру", — сказала представительница УВКБ ООН в Украина Каролина Линдхольм Биллинг.
Кто может получить помощь и каков размер выплат
Размер дополнительной поддержки на приобретение твердого топлива рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он напрямую зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов на топливо (в пределах норматива) оплачивает государство или международные партнеры.
Дополнительная выплата предоставляется гражданам, получающим жилищные субсидии и льготы на приобретение твердого топлива в зимний период.
Если вы получаете субсидию или льготу на приобретение твердого печного топлива, то специально обращаться никуда не нужно. Всю необходимую информацию для зачисления средств на карточный счет получателя у Пенсионного фонда уже есть.
Если льгота или субсидия еще не назначена, но требуется поддержка государства – необходимо обратиться за ней в Пенсионный фонд в общепринятом порядке и подать соответствующее заявление.
Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект №9665, более известный как "законопроект о дровах", предусматривающий усиление ответственности за хранение, перевозку или сбыт дров без документов об их происхождении.
Украинцев возмутило такое решение ВР. После огласки в ОП заверили, что президент Зеленский не подпишет закон.
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