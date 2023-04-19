Украинцы могут получить новую денежную госпомощь с 1 мая: у кого есть право

Некоторым категориям украинцев переназначат субсидии на неотапливаемый период, а некоторым придется заново оформлять все документы.

Украинцы, не имеющие возможности самостоятельно платить за коммунальные услуги, могут рассчитывать на помощь от государства в виде жилищной субсидии. Так, с 1 мая по 30 сентября будут рассчитаны субсидии на неотапливаемый период.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Во время отопительного сезона украинцы в среднем получали до 1600 грн помощи в месяц на жилищную субсидию. В неотапливаемый сезон эта сумма меньше, ведь большую часть платежей составляла именно оплата за отопление.

Отопительный сезон в Украине заканчивается в апреле, поэтому с 1 мая по 30 сентября будут рассчитаны субсидии на неотапливаемый период.

Как напомнили в Пенсионном фонде, субсидия на оплату тепло-, газоснабжения и распределения газа, снабжение и распределение электроэнергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона.

Следовательно, субсидии и льготы на неотапливаемый сезон с мая будут переназначены автоматически для большинства получателей субсидий, которые получали такую помощь во время отопительного сезона.

Однако некоторым категориям украинцев придется подавать документы на получение субсидий заново: сделать это нужно в течение 30 дней.

Кто должен подать заявление и декларацию на субсидию повторно

Если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

Если члены домохозяйства арендуют жилье и оплачивают коммунальные услуги;

Если количество лиц, фактически проживающих в домохозяйстве, меньше количества зарегистрированных;

Если домохозяйство обращается за назначением субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Чтобы получить субсидию на неотапливаемый сезон, нужно удобным для себя способом подать в орган Фонда должным образом заполненные новые заявления и декларации.

Напомним, некоторым украинцам в апреле будет пересчитана пенсия задним числом. Пересчет происходит с 1 апреля, но деньги начнут начислять только с июня 2023 года. Таким образом, пенсионеры смогут получить в июне выплаты сразу за три месяца: июнь, май и апрель.

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